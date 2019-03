Gigi D'Alessio a The Voice: "Ascolterò con il cuore e con l'orecchio"

Gigi D'Alessio nuovo coach di The Voice of Italy. Ecco come il musicista partenopeo commenta il suo nuovo ruolo: "Non ho mai sopportato i voti e le pagelle. Sarò più un coach. Ascolterò con orecchio e cuore", spiega il cantante in una intervista al Mattino.

La decisione di includere D'Alessio tra i coach (insieme a Morgan, Gue Pequeno ed Elettra Lamborghini) del programma di RaiDue potrebbe essere scaturita dopo i tanti commenti positivi ricevuti durante la partecipazione a Sanremo Young. "Non basta avere una bella voce, saper scrivere una melodia, trovare un ritornello o un testo convincente. Bisogna capire che uno dei ragazzi che ci troveremo a giudicare potrà avere grazie a noi una chance importante, dobbiamo capire il mercato anche futuro della discografia", conclude.