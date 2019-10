Gigi D'Alessio: "A Sanremo in passato non volevano farmi cantare in napoletano"

Al via per Gigi D'Alessio la stagione dei duetti nel nuovo album, "Noi due", con artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Emis Killa, Luche' e Gue' Pequeno, in uscità venerdì.

Tra le canzoni contenute nell'album anche una versione speciale di "Non dirgli mai", registrata con la London Symphony Orchestra in occasione dei vent'anni di uscita del brano. Tra dicembre e gennaio D'Alessio tornera' anche in tour con Nino D'Angelo per tre date, a Napoli, Milano e Roma. "Vent'anni fa a Sanremo non volevano cantassi in napoletano - ha detto D'Alessio - ma oggi il napoletano sdoganato anche nel pop".

Intanto tra dicembre e gennaio D'Alessio riprenderà anche il tour con Nino D'Angelo, tre le date a Napoli, Milano e Roma. "Vent'anni fa a Sanremo non volevano cantassi in napoletano, invece oggi il napoletano è sdoganato anche nel pop".