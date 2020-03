Gerry Scotti: "Faccio i miei complimenti sinceri ad Ascierto, si è dimostrato un signore"

Dopo le polemiche degli ultimi giorni sul servizio di Striscia la Notizia sul medico napoletano Paolo Ascierto, il conduttore del tg satirico di Canale 5, Gerry Scotti, è intervenuto sull'argomento ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

"Volevo dire una cosa sulla polemica tra Ascierto e Galli: qua non si tratta di fare il tifo per l'uno e per gli altri. Posso fare solo i complimenti, Striscia la Notizia è un giornale satirico. Deve essere necessariamente cattiva. Se volete il mio parere da telespettatore Ascierto è stato zitto e si è dimostrato un signore. L'altro virologo forse poteva fare un passo indietro non fare il primo della classe...", le parole del noto presentatore Mediaset.

