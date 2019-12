Gabry Little Hero, il commovente messaggio di auguri natalizi

Il messaggio, di auguri natalizi, sta in queste ore emozionando i tantissimi follower della pagina di "Gabry Little Hero", il bimbo napoletano affetto da una malattia rara per il quale era partita una gara di solidarietà alla ricerca di donatori compatibili di midollo.

Ora Gabry è stato operato ed è tornato finalmente tra le braccia dei suoi cari per vivere una nuova vita. "Buon Natale – scrivono i genitori del bambino nel postare una sua immagine natalizia – Vi auguriamo buon Natale con una frase che sentiamo particolarmente vicina e che ci è arrivata con uno dei tantissimi regali che ci avete mandato per Gabry e Benny "A Natale non importa cosa trovi sotto l'albero, ma chi trovi intorno". Auguri di vero cuore a tutti voi".