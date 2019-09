Trovato un donatore per il piccolo Gabriele

È stato trovato un donatore compatibile per il piccolo Gabriele, bimbo affetto da Sifd, anemia sideroblastica, malattia rarissima (il suo è l'unico caso conosciuto in Italia) che comporta l'immunodeficienza delle cellule B, febbri periodiche e ritardi dello sviluppo. Per il bimbo era stata lanciata una gara di solidarietà con gazebo in varie città, a Napoli in piazza Dante lo scorso 24 maggio, per trovare un donatore di midollo osseo compatibile.

Sono stati i genitori Mena e Cristiano, tramite la pagina Facebook "Gabry Little Hero", a dare la notizia: "Sembrerebbe che ci sia un donatore compatibile - hanno scritto - non ci è dato sapere se questa persona sia stata contagiata dalla storia di Gabry o dal contagio di qualche altro piccolo eroe. L'importante è che ci sia, e che sia quell'1 su 100.000 che stavamo cercando piazza per piazza".

A luglio scorso i medici avevano comunicato ai genitori di Gabriele che la terapia biologica alla quale era sottoposto stava funzionando e stava contenendo la malattia, allontanando l'ipotesi del trapianto. Ad agosto però è giunta la cattiva notizia: la malattia continuava a farsi avanti e il trapianto di midollo osseo si è reso nuovamente necessario. "La notizia è stata dura - scrivono - ma è stata accompagnata anche da un'emozione enorme: sembrerebbe che ci sia un donatore compatibile".