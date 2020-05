Frecce tricolori a Napoli: le immagini spettacolari

Sono giunte in anticipo intorno alle 14.40, rispetto alla tabella di marcia (15.31), le Frecce Tricolori a Napoli il 28 maggio.

Partite il 25 maggio per un giro d'Italia di 5 giorni culminerà il 2 giugno con il passaggio sopra i Fori Imperiali.

Sul lungomare di Napoli e da Posillipo le migliori postazioni per ammirare il passaggio delle Frecce. In tanti hanno seguito con il naso all'insù il loro passaggio in particolare alla Rotonda Diaz e dai terrazzi panoramici dei propri appartamenti.

