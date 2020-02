Lutto nel mondo della musica: addio a Franco Del Prete

Grave lutto nel mondo della musica italiana. Si è spento nella serata di giovedì, all'età di 76 anni, il leggendario batterista napoletano Franco Del Prete.

Del Prete, nativo di Frattamaggiore, nella metà degli anni sessanta con James Senese e Mario Musella diede vita ai "The Showmen". Dopo lo scioglimento del gruppo, insieme a James Senese forma i "Napoli Centrale", capo stipiti del Neapolitan Power. Molte le canzone scritte per altri artisti, come la celebre "Campagna"). Nella sua brillantissima carriera ha collaborato con tantissime stelle della musica italiana ed internazionale, come Gino Paoli, Pino Daniele, Luicio Dalla, Tony Esposito, Eduardo de Crescenzo, Enzo Avitabile, Peppino Di Capri, Sal da Vinci, Raiz, Zulù, Peppe Barra, Mark Harris, Tony Womesly e tanti altri.

"Ciao Franco. R.I.P. Grazie di tutto quello che hai dato alla musica e a noi", il ricordo dell'amico Enzo Avitabile.

"Ha lasciato la vita terrena un grandissimo batterista napoletano: Franco Del Prete. Un musicista di immenso talento ed un uomo di profonda

sensibilità, sempre vicino ai più fragili. Ho avuto con Franco un rapporto solido di affetto ed amicizia. Rimarrà per sempre il suo ritmo, la sua musica, la sua potenza armoniosa, la sua passione per la batteria e per Napoli. Ai familiari un mio forte abbraccio ed il cordoglio della città". Questo il messaggio di cordoglio del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.