Francesco Vitiello (Diego di Upas), il toccante messaggio per i napoletani emigrati | VIDEO

"Un grazie speciale all'attore Francesco Vitiello, Diego di 'Un posto al sole', per aver voluto dare il suo supporto alla nostra campagna 'Accogliamo chi rientra per le festività!'". È il messaggio che "Il Sud conta" ha dedicato alla partecipazione dell'attore all'iniziativa che prevede - il prossimo venerdì alle 17 alla Stazione Centrale di Napoli - una calorosa accoglienza per i napoletani emigrati che torneranno in città per Natale.

"Napoli è un città straordinaria, cosi come la sua gente, non sappiamo come ringraziare Francesco per le sue bellissime parole - ha preseguito "Il Sud conta" - che colgono a pieno il senso della nostra iniziativa".

L'evento

"Ogni anno alla vigilia delle feste, stazioni e aeroporti straripano di meridionali di rientro a casa - è la presentazione dell'iniziativa - migliaia di persone costrette a vivere lontano dai loro cari e dalla loro terra. Accogliamoli insieme per esprimergli affetto e solidarietà e per ribadire ancora una volta che è un nostro diritto poter scegliere di restare nella nostra terra. Invitiamo a riprodurre iniziative di questo genere in più territori possibili!".