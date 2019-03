Ad un anno dalla morte di Davide Astori, Francesca Fioretti torna a recitare

Durante l'ultima puntata di Vieni da me, la trasmissione di RaiUno di Caterina Balivo, Ivan Zazzaroni ha ricordato Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto in una stanza di albergo prima di una partita di campionato dei viola, lo scorso anno.

Forte l'emozione in studio. Zazzaroni ha poi ricordato anche Francesca Fioretti, compagna di Astori: “Francesca ha iniziato con me a Napoli in una trasmissione a Canale 34 ed era la mia centralinista. Di una bellezza sconvolgente. Erano una coppia fantastica. Davide era strutturato, carino, bel modo di fare, un ottimo capitano, aveva tutti valori alti e una famiglia molto compatta. Era un padre di famiglia. E' bello che la gente l'abbia percepito", spiega il direttore del Corriere dello Sport.

"Francesca sta riprendendo la sua vita. Torna a teatro. Il 22 debutta a Milano e quindi Francesca veramente un grande in bocca al lupo", annuncia Caterina Balivo.