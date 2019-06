Il food delivery in aiuto degli homeless con un ristorante solidale

Un progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con Just Eat, Caristas e PonyU: da domani il cibo in eccesso dei ristoranti aderenti sarà consegnato alle mense dalla Caritas Diocesana di Napoli. In questo modo, si garantiranno pasti a chi ne ha bisogno. "Si tratta anche di una battaglia contro gli sprechi - afferma l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli Roberta Gaeta - inoltre diffonde un concetto di uguaglianza". Al momento, hanno aderito 12 ristoranti e la prima consegna avverrà domani, 27 giugno. Saranno coinvolte tre mense: centro storico, corso Vittorio Emanuele e Vomero, tra le 11.30 e le 12.30.