Fontane monumentali di Napoli: in 14 affidate per un anno ad ABC

La Giunta di Palazzo San Giacomo ha approvato la delibera che prevede l’affidamento ad ABC, per un anno, della gestione tecnica di una parte delle fontane storiche e monumentali, a partire dalla celebre Fontana del Carciofo di piazza Trieste e Trento.

Sono 14 le fontane interessate dall'operazione, per un investimento complessivo di circa 500mila euro. I lavori inizieranno subito. Dal prossimo gennaio, invece, inizierà la procedura per l’affidamento pluriennale della gestione e della manutenzione, cui potranno partecipare - come prevede la “legge Madia” - anche di soggetti esterni.

In città, infine, torneranno presto in funzione anche i beverini: in questo caso l'affidamento avrà durata triennale e con la spesa rientrerà nella gestione del ciclo integrato delle acque, con attività di manutenzione dal 2020.