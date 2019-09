Ecco "Il giorno più bello del mondo", il nuovo film di Alessandro Siani

Si avvicina il momento de "Il giorno più bello del mondo", il nuovo film di Alessandro Siani, che sarà nelle sale dal prossimo 31 ottobre. Con l'attore e regista partenopeo anche Stefania Spampinato, Giovanni Esposito e i piccoli Sara Ciocca e Leone Riva.

Alessandro Siani interpreterà Arturo Meraviglia, impresario di un teatro di avanspettacolo in difficoltà economiche. Un lontano zio gli lascia in eredità qualcosa con cui pensa di saldare i debiti, per poi scoprire che si tratta di due bambini, Rebecca e Gioele

Inizia una convivenza difficile, fino alla scoperta che Gioele ha un potere sorprendente, che il personaggio interpretato da Siani proverà a sfruttare per risolvere i suoi problemi. Quando il bambino sarà in pericolo a causa di scienziati senza scrupoli, però, Arturo Meraviglia farà di tutto per proteggerlo.

Distribuito da Vision Distribution, “Il giorno più bello del mondo” è prodotto da Bartleby Film con Vision Distribution in associazione con Buonaluna.