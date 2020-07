Ischia, annullata la tradizionale festa a mare di Sant'Anna

L'Amministrazione del Comune di Ischia ha deciso di annullare l'edizione 2020 della tradizionale Festa a Mare degli Scogli di Sant'Anna del prossimo 26 luglio, da sempre uno degli eventi più attesi dell'estate napoletana.

La decisione, come spiegato dal sindaco isolano Enzo Ferrandino, è stata presa "per l'impossibilità di assicurare il rispetto delle normative anti contagio vigenti".

"Siamo delusi ed amareggiati per non poter offrire ad ischitani ed ospiti la festa più bella dell'estate, ma siamo già al lavoro per una edizione 2021 che speriamo possa essere tra le più belle di sempre", ha aggiunto Ferrandino.

La festa di Sant'Anna era stata annullata solo durante la seconda guerra mondiale e nel 1954, per i festeggiamenti del centenario della apertura del porto di Ischia.

L'evento, a cui assistono ogni anno decine di migliaia di persone da terra e da mare, e che vede protagonista la sfilata delle barche allegoriche nella baia di Cartaromana, avrebbe quest'anno registrato la sua 88esima edizione.