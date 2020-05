Festa della mamma, gli auguri e il commovente ricordo di Vincenzo Salemme

Il noto attore e regista Vincenzo Salemme ha oggi pubblicato sui suoi profili social dei commoventi auguri per tutte le mamme in occasione della festa loro dedicata.

"Innanzitutto auguri a tutte le mamme - scrive Salemme - Io l’ho persa pochi anni fa e ancora oggi, quando vado in tivù per una qualsiasi cosa, mi viene spontaneo portare la mano al telefonino per chiamarla e avvisarla che potrà vedermi sul piccolo schermo. La mamma ti lascia un buco profondo che va oltre il lutto, è come un buco nero che attira ogni forma di energia e la fa prigioniera. Diciamo la verità, le mamme non dovrebbero mai lasciarci. E allora in questo giorno che le festeggia mi viene in mente una cosa: ma se la soluzione fosse tutta lì? Ma se avessimo semplicemente bisogno di una mamma per sentirci al sicuro? Una mamma che ci protegga come figli e ci guidi con un semplice sguardo, anche solo una carezza. Alle mamme oggi, oltre gli auguri, vorrei dire una cosa: voi avete un grande potere. Voi potete guidare i vostri figli e aiutarli a prendere la strada giusta. Voi potete aiutare i vostri figli a decidere tra buone o cattive cose. Voi avete le parole giuste per migliorare i vostri figli. È una grande responsabilità, abbracciatela con passione e senza paura. Non lasciate che noi uomini, vinti dall’invidia, cerchiamo di rubarvi un ruolo che vi spetta per natura. E per sacrificio. E per merito. Con tutto il cuore, auguri".