Carabinieri al plebiscito tra esibizioni e auto di lusso

In occasione dei 205 anni di fondazione dell'Arma dei carabinieri, i militari hanno allestino in piazza del Plebiscito, a Napoli, stand per dimostrazioni ed esibizioni. Tra auto di lusso, come la splendida Lotus in dotazione al comando provinciale partenopeo, gare tra cani, e simulazioni della guida in stato d'ebrezza, i carabinieri hanno accolto gli studenti delle scuole. Presenti tutti le specializzazioni dell'Arma, dal Nucleo beni culturali all'antifrode monetaria. Le celebrazioni per il compleanno numero 205 si terranno domani, 5 giugno, sempre in piazza Plebiscito.