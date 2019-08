Festa al Centro S. Francesco: giovani napoletani e stranieri insieme

Da vent'anni il Centro polifunzionale San Francesco d'Assisi di Marechiaro accoglie giovani di tutte le estrazioni sociali, di tutti i quartieri, di tutte le etnie. Attività portate avanti tutto l'anno, ma che nel periodo estivo acquistano ancora più valore, soprattutto per quei ragazzi che non possono lasciare Napoli per le vacanze.

Sessanta ragazzi abitano il Centro in modalità residenziale, ma tanti altri animano il centro per tutto il mese di agosto. Insieme hanno organizzato la tradizionale festa di Ferragosto con relativo pranzo: "I nostri giovani sono da sempre abituati a confrontarsi con realtà sociali differenti e coetanei che provengono da altri paesi. Vivono insieme e organizzano le attività insieme. La particolarità di quest'anni è che abbiamo impegnato i più grandi come educatori junior dei più piccoli".