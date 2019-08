Ferragosto a Napoli, de Magistris: "Città solidale e piena di turisti"

Classico tour di Ferragosto per il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Dopo il saluto alle pattuglie della polizia municipale e la visita alla Rete anziani del Vomero, il primo cittadino ha pranzato con gli operatori e i giovani ospiti del Centro San Francesco d'Assisi di Marechiaro. La struttura ospita ragazzi di ogni età ed estrazione sociale, compresi under 18 provenienti da altri paesi: "Ho trovato una Napoli solidale, che si occupa anche a Ferragosto degli utimi e delle persone più anziani. Una Napoli matura e anche piena di turisti. Questo centro è molto importante perché trasmette ai ragazzi i valori della solidarietà e dell'uguaglianza in un periodo dove altri, invece, premono l'acceleratore sulla retorica dell'odio".