Emergenza Coronavirus, verso la fase 2 in Campania: le proposte per ripartire

"In vista della Fase 2, ormai prossima, con la prevedibile progressiva ripresa di attività economiche e di riduzione degli obblighi di permanenza domiciliare, con l'obiettivo di rendere la ripresa stabile nel tempo e sicura dal punto di vista sanitario e nello spirito di collaborazione e partecipazione già messo in campo per la definizione del piano economico sociale della Regione Campania, si invitano le forze politiche, istituzionali, sociali e imprenditoriali, le organizzazioni della società civile, a far pervenire entro sabato 18 aprile 2020, alle ore 14, le proprie sintetiche proposte e suggerimenti operativi". Così in una nota il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Sospensione e proroghe scadenze

La Giunta regionale della Campania, nella riunione di oggi mercoledì 15 aprile, ha sospeso tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti relativi all’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), all’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD) e all'Addizionale applicata all'accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN). Tali tributi scadono nel periodo compreso tra il 15 aprile 2020 e il 31 maggio 2020. La sospensione dei pagamenti riguarda i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania.

Pertanto gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Giunta ha inoltre prorogato il termine di scadenza del versamento dell’addizionale regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo dal 15 settembre al 31 dicembre 2020.