A Napoli molte persone hanno segnalato di aver avvistato in strada il fantasma del Principe Antonio de Curtis, in arte Totò. Della vicenda, tra il serio ed il faceto, ne ha parlato la trasmissione Mediaset condotta da Barbara d'Urso, "Pomeriggio Cinque". In particolare un gruppo di turisti, nel settembre scorso, ha raccontato di aver visto il fantasma di Totò palesarsi in Piazza Municipio e sparire poi nelle mura di Palazzo San Giacomo.