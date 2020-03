Coronavirus, a Napoli giovani donano montepremi fantacalcio all'Ospedale Cotugno

In seguito all’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in tutta Italia, un gruppo di 19 giovani napoletani ha deciso di donare all’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, che comprende gli ospedali Cotugno, Monaldi e CTO, il montepremi totale della stagione del gioco del Fantacalcio, il cui ammontare è di 1500 euro.

La donazione verrà effettuata attraverso la piattaforma GoFundMe, sulla quale i gruppi giovanili dell’organizzazione benefica Rotaract Distretto 2100 hanno già attivato una raccolta fondi per gli ospedali napoletani in questo momento impegnati nel contrasto alla diffusione del virus.

“Data l’entità della somma, il gesto ha un carattere puramente simbolico e vuole testimoniare l’apprensione e la vicinanza dei giovani napoletani a medici, infermieri e operatori sanitari e forze dell’ordine impegnate in un lavoro di grande sacrificio e invertire la tendenza che in queste ore sta dipingendo i giovani campani come incoscienti ed incauti, esprimendo il pieno rispetto degli obblighi e delle raccomandazioni emanate dalle autorità”, scrivono i 19 giovani in rappresentanza delle squadre della lega di fantacalcio.

I ragazzi sono Nicola e Nello, Alessandro e Gianluca, Andrea e Giovanni, Gabriele e Luigi, Riccardo e Alessandro, Valerio ed Eduardo, Marcello e Antonio, Francesco e Mario, Flavio e Antonio e Riccardo.