Un esorcismo per Roberto Saviano, appuntamento choc a Castel dell'Ovo

Si sono dati appuntamento domani 31 dicembre alle 10, all'esterno di Castel dell'Ovo, per compiere un esorcismo allo scrittore Roberto Saviano.

Ad organizzarlo sono "il diacono esorcista" Padre David ed il "gruppo di preghiara del Bambin Gesù".

"Saremo a Napoli, davanti al Castello dell'Ovo alle ore 10 – fa sapere Padre David – per fare una preghiera di riparazione per l'azione blasfema e offensiva di Roberto Saviano, nel rappresentare la Santa Vergine durante il parto di Gesù, definito 'Uomo come tutti'".

"Durante la preghiera – prosegue l'esorcista – sarà fatto un esorcismo all'immagine fotografica del suddetto scrittore, per liberarlo dal Male che l'opprime e lo fa esprimere in maniera così sconsiderata, offendendo milioni di cristiani in Italia e nel Mondo".