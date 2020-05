Sanificazione chiese, personale dell'Esercito in azione nel Duomo

Gli spazi del Duomo di Napoli, sia l'area esterna del sagrato che quella interna della cattedrale metropolitana Santa Maria Assunta, sono stati stamattina sanificati da una squadra di personale qualificato disinfettore dell'Esercito Italiano.

Si tratta del primo di una serie di interventi che le forze armate condurranno nei luoghi di culto della diocesi di Napoli. La prossima igienizzazione interesserà la basilica del Carmine, a seguire il santuario di Capodimonte nella giornata di lunedì e successivamente il santuario di Madonna dell'Arco a Sant'Anastasia.

Così il parroco della cattedrale, don Enzo Papa, nel voler ringraziare l'esercito "che si è messo a disposizione per la salute non solo dei credenti ma di tutti i cittadini. La cattedrale è un luogo di accoglienza e questo posto deve essere sempre nelle condizioni giuste per accogliere tutti. È un servizio importante, che si unisce al lavoro svolto dai militari impegnati a vigilare sul sagrato ogni giorno, 24 ore su 24".

"Questa attività di sanificazione e igienizzazione - ha spiegato il capitano del reggimento logistico Garibaldi, Umberto Saraceno - è stata concordata dai comandi superiori su esplicita richiesta di sua eminenza monsignor Crescenzio Sepe e in accordo con la soprintendenza. Il nostro obiettivo è quello di tutelare i fedeli e la salute pubblica, interesse contemperato con la necessità di preservare il patrimonio culturale del Duomo".