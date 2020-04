Le escort chiedono il sussidio all'Inps: “Questi erano i mesi migliori”

"Durante l'anno in media lavorano 120.000 escort online in Italia - fa sapere Escort Advisor -. Un danno ancora maggiore se si pensa che i mesi più redditizi per il settore sono mediamente aprile, maggio e ottobre. Ciò indica come questo momento sia ancora più drammatico per i mancati guadagni". Secondo un sondaggio in merito alla possibilità di richiedere il sussidio all'Inps o qualsiasi altra forma di aiuto ad enti e associazioni fatto da Escort Advisor tra le escort professioniste, che curano il loro profilo e hanno recensioni, emerge che: il 46% ha detto assolutamente non farà richiesta all'Inps o ad altri enti perchè non ne ha bisogno il 28% che se la crisi durerà pochi mesi se la caverà il 14% non esclude che debba chiedere aiuto a partire dal prossimo mese il 12% ha immediatamente dovuto provare a chiedere aiuto per riuscire a sopravvivere, anche se ha dubbi che con il suo lavoro da documentare possa ricevere questo aiuto. Dalla stessa ricerca emerge la lamentela da parte delle professioniste del sesso che non possono lavorare e non sanno quando potranno ricominciare."Sono in crescita le escort che si cimentano nello smart working iniziando ad offrire videochiamate erotiche ai propri clienti che non le possono visitare - spiega Escort Advisor-.

Nella classifica di questa nuova attività delle escort che si pubblicizzano su Escort Advisor, Roma e Milano sono già al 1° posto con più del 20% delle escort disponibili al servizio. Tra le città con più attive, seguono Verona 12%, Bologna 11%, Napoli 10%". Questa la testimonianza di Chiara, escort che attualmente pubblicizza il servizio di videochat su Escort Advisor: "Io sono fortunata, non mi manca niente, ho un'abitazione privata dotata di tutti i comfort, dei risparmi da parte e una solida attività principale che mi permette di continuare a lavorare in smart working, anche se in questa sto comunque accusando il colpo di introiti dimezzati. Quindi anche se non ricevo o mi dedico a qualche videochiamata posso comunque vivere tranquilla. Non è così per tutte".

"Ci sono ragazze che non hanno nulla al di là della loro attività di escort. Non avendo alternative si stanno rivolgendo alle associazioni come la Caritas per sopravvivere. Le più fortunate hanno clienti affezionati che le supportano economicamente a distanza per potersi mantenere in questo periodo difficile. Si meriterebbero un aiuto più concreto visto l'impegno che mettono quotidianamente nelle loro attività", prosegue. "Le ricerche su Google del settore escort sono diminuite in media del -17% nell'ultima settimana, mentre quelle del brand "Escort Advisor" sono aumentate nello stesso periodo del +24%. I clienti delle escort vogliono continuare ad informarsi nell'attesa di poter uscire di nuovo in sicurezza", informa Escort Advisor.Le ricerche legate al tema "escort" riferito a città risultano essere diminuite: parola chiave su Google "escort Roma" -8%, "escort Milano" -1%, "escort Verona" -9%, "escort Bologna" -5%, "escort Napoli" -9%.

Nella settimana appena conclusa (30 marzo - 5 aprile), Escort Advisor è cresciuto più della media del settore. Il traffico ha avuto un incremento rispetto alla scorsa settimana: prima del +5% (rispetto alla settimana 16/3-22/3), fino ad arrivare al +19% (rispetto al 23/03-29/03). Aumentati quindi anche gli accessi al sito dalle singole città: Roma +15%, Milano +8%, Verona +4%, Bologna +9%, Napoli +28%."Escort Advisor continua a mantenere un contenuto informativo che interessa ai clienti delle escort: sul sito sono tuttora visibili più di 68.700 profili di escort con recensioni, poiché raccoglie giornalmente tutti i numeri di telefono associati ad annunci di escort pubblicati su tutte le bacheche online italiane. In più, quelli che gli utenti sfogliano non sono i classici annunci, ma veri e propri profili che le sex workers curano per promuoversi", sottolinea la società.

Chiara racconta poi come funiziona il suo lavoro al momento: "Come detto, non ricevo, ma ho iniziato ad usufruire delle videochat, come mezzo per mantenere i contatti con i miei clienti. La cosa divertente è che spesso è la loro prima volta, sono tutti in imbarazzo. Organizziamo brindisi a luci soffuse attraverso lo schermo e proseguiamo con conversazioni piacevoli, fino ad arrivare alle sfumature erotiche. Sono particolari anche le cene a distanza perché i miei clienti mi mostrano le loro abitazioni e i panorami dai loro balconi."Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 150.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito", dichiara la società. Escort Advisor si definisce "il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha oltre 2 milioni e 300 mila utenti al mese ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto".