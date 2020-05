La sfida di Errico Porzio al coronavirus: “Pronto ad aprire un nuovo locale e creare occupazione”

Al pizzaiolo di Soccavo Errico Porzio mancano il coraggio e quella giusta dose di follia. Sprezzante della crisi post-pandemia ha deciso di non rinunciare ai suoi sogni e ripartire da dove era stato costretto a fermarsi dal lockdown: l'apertura di una nuova pizzeria Porzio. Oltre alla sede storica di Soccavo, "raddoppiata" di recente con l'apertura di un nuovo locale proprio accanto alla pizzeria in via Cornelia dei Gracchi n°27, Porzio ha inaugurato di recente altri 3 locali: una pizzeria take-away al Vomero, una pizzeria con ampio giardino ad Aversa e una focacceria in via dell'Epomeo. Prima che l'emergenza coronavirus stravolgesse le nostre vite, il pizzaiolo social - così soprannominato per l'enorme seguito che le sue pizze riscuotono sui social network - aveva deciso di intraprendere una nuova avventura ed era intenzionato a tagliare il nastro di una nuova pizzeria. Poi lo stop forzato che ha costretto molti imprenditori e commercianti a fare i conti con una realtà mutata che si è ben presto tradotta in un'evidente crisi economica che ha messo in seria difficoltà anche le aziende più solide.

Dopo il lockdown e l'emergenza coronavirus, nulla è scontato, ancor più considerando le restrizioni imposte per la riapertura delle attività ristorative che hanno sensibilmente ridotto le entrate. Eppure, da romantico sognatore amante delle sfide, Porzio ha deciso di non darla vinta al Covid-19 e di non gettare la spugna, accantonando i progetti in cantiere prima del lockdown: la sesta pizzeria Porzio aprirà a breve! Ad annunciare il lieto evento che risuona come un'autentica iniezione di speranza ed ottimismo, è lo stesso Errico Porzio attraverso un post pubblicato sulla pagina della Pizzeria Porzio: "Ho idee ben chiare su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato - si legge nel post -, in un periodo sbagliato è giusto continuare a credere nei propri progetti. W la pizza, W il lavoro, W il coraggio". Parole pregne di positività che accompagnano una foto che ritrae Errico Porzio, con tanto di mascherina, accanto alla porta di quella che si appresta a diventare la sua nuova pizzeria, non appena termineranno i lavori di ristrutturazione ai quali il pizzaiolo sta partecipando personalmente, a riprova di quanto sia avvezzo a rimboccarsi le maniche pur di concretizzare i suoi sogni. Ancora segreta la location che accoglierà la sesta pizzeria Porzio. L'unico indizio trapelato dal pizzaiolo di Soccavo è che non abbandonerà i confini della Campania, per la gioia dei tanti estimatori delle sue pizze!