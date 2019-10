Compie 111 anni l'emigrato napoletano più longevo al mondo

Ha spento lo scorso 12 ottobre ben 111 candeline sulla torta Carlo De Ruvo, l'uomo che vanta il duplice primato di essere l'italiano emigrato più longevo al mondo ed uno degli italiani più anziani ad aver usufruito del voto degli italiani all'estero per la scorsa tornata elettorale.

De Ruvo, nato il 12 ottobre 1908 a Napoli, vive attualmente a Houston con la figlia più piccola. A raccontare la sua storia è l'Associazione Giustitalia, della quale Carlo é socio onorario.

A soli 20 anni, nel 1928, entrò nell'esercito del Regno d'Italia. Nel 1941 partì per la Seconda Guerra Mondiale e per un anno fu prigioniero a Dubrovnik. Alla fine della Guerra tornò a casa per aprire un'attività commerciale dopo essersi congedato dall'Esercito.

Le sue passioni nella vita sono sempre state due: il calcio e la politica. Nel 1976 emigrò definitivamente in America.

Numerosa la sua discendenza: le due figlie Stefania e Giovanna, la più grande oggi ha 79 anni, quattro nipoti e dieci pronipoti.

Il suo desiderio di compleanno più grande sarebbe ricevere gli auguri di Matteo Renzi che ha votato alle ultime elezioni politiche.