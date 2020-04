Emergenza Covid-19: gli ingegneri attivano servizio di interpretazione norme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Emergenza Coronavirus: l’Ordine degli ingegneri di Napoli, presieduto da Edoardo Cosenza - informa una nota - avvia un’iniziativa per interpretare e quindi rendere applicabili i numerosi provvedimenti normativi che si susseguono in queste settimane e che possono essere utili ai professionisti. A questo scopo l’Ordine degli Ingegneri di Napoli attiva, unitamente alla Fondazione Ordine Ingegneri Napoli (presieduta da Paola Marone), un servizio di monitoraggio e di interpretazione di tutti i provvedimenti emanati. Il servizio verrà prestato, a titolo volontario, in collaborazione con il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Napoli (presieduta da Maria Caputo), l’Associazione Nazionale Avvocati Italiani sezione di Napoli (presieduta da Carmine Foreste) e la Confapi Napoli (presieduta da Raffaele Marrone). Gli ingegneri possono quindi inviare i loro quesiti all’indirizzo di posta elettronica: emergenzacoronavirus@ordineingegnerinapoli.it . Successivamente le richieste verranno organizzate in FAQ (domande frequenti e relative risposte), che verranno diffuse attraverso i canali di comunicazione dell’Ordine.