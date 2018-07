Eclissi, attesa per la Luna rossa più lunga del secolo: dove vederla a Napoli

L'eclissi di Luna più lunga del secolo è attesa per il 27 luglio. Sarà visibile per un'ora e 43 minuti ad occhio nudo. Ad agevolarle la visione della luna rossa il cielo terso.

Si tratta della condizione ideale di visibilità del pianeta rosso, la migliore da quella storica dell’agosto 2003.

Sia Marte che la Luna in eclissi sono nella stessa regione di cielo, opposta al Sole, a soli sei gradi di distanza. "Una splendida coppia in rosso - commenta l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project - che non capita di ammirare frequentemente".

L'eclissi inizierà dalle ore 19.13, per poi raggiungere la fase totale tra le 21.30 e le 23.14. L'intero episodio astronomico durerà circa 103 minuti.

(Foto Di Martino)

DOVE VEDERLA A NAPOLI

- Castel Sant'Elmo-Museo Novecento a Napoli, Municipalità 5 e Unione Astrofili Napoletani vi aspettano venerdì 27 luglio dalle 19.00 alle 22.00 sulla Piazza D’Armi di Castel S. Elmo (ingresso gratuito)“

- Il Bar/Co Cerillo di Bacoli propone, per il 27 luglio, una serata con un picnic a lume di candela tutta dedicata all’osservazione dell'eclissi di luna più lunga del secolo nel suggestivo scenario notturno del Parco Cerillo.

- L’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, PONYS-Physics & Optics Naples Young Students, Scientificast e UAN-Unione Astrofili Napoletani, organizzano una serata astronomica speciale per il 6° appuntamento estivo di Aperitivo sotto le stelle: "SERATA 103", ovvero i minuti di massima totalità dell’eclisse di Luna, la più lunga del secolo.