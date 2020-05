Drive in all'ippodromo di Agnano: il cinema entra nella Fase 2

L'ippodromo di Agnano potrebbe trasformarsi in un cinema all'aperto capace di contenere 500 auto, oltre a moto e bici con un box dedicato. Un led da 200 metri, posizionato al centro della pista dei cavalli, consentirà la corretta visione, direttamente dalla propria vettura, a tutti i cinefii. Sta raccogliendo consensi la proposta di Pasquale Aumenta, patron di Italstage, che allestisce palchi per concerti ed eventi in tutta Italia, in una intervista all'Ansa.

Ci sarebbe anche già l'ok dell'ippodromo per allestire il drive in nella fase 2, visti i divieti di riaprire le sale cinematografiche per evitare i contagi. Il nuovo impianto da un lato garantirebbe lavoro alle maestranze del mondo dello spettacolo costrette ad interrompere le attività per l'emergenza Covid-19 e dall'altro non impedirebbe le corse dei cavalli sulla pista nei giorni in cui non ci sarebbero le proiezioni.

Potrebbero in tal modo svolgersi anche eventi, concerti o spettacoli dal vivo, senza rischi per il pubblico.