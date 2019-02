Non solo paranza dei bambini: ecco il docufilm "La paranza della bellezza"

Il docufilm "La paranza della bellezza" di Luca Rosini andrà in onda mercoledì 20 febbraio, alle 23.30, su Rai2. Racconta un'altra "paranza", non quella micidiale "dei bambini", ma quella composta da persone che vogliono cambiare le cose.

Educatori, guide turistiche, cittadini comuni, sono coloro che si impegnano nel Rione Sanità tutti i giorni per renderlo un luogo migliore. Tra loro, i giovani della cooperativa "La Paranza", il cui obiettivo è rendere accessibili ai turisti le antiche Catacombe. Oppure l'Orchestra "Sanitansamble", un progetto di formazione alla musica per bambini e ragazzi. Ma anche il teatro, il centro educativo "Sane Stelle".

Un docufilm sulla Napoli della speranza, ispirato all'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, il 2018, produzione Rai2 all'interno di di "Creative memory: the past meets the future", progetto in collaborazione con Copeam (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), Asbu e altre 12 televisioni mediterranee.