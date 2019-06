Divieto di circolazione a Napoli per 5 ore: firmata l'ordinanza per il 13 giugno

Divieto di circolazione a Napoli, su tutto il territorio cittadino, dalle 15 alle 20 di giovedì 13 giugno. E' quanto stabilito in un'ordinanza firmata dal Sindaco Luigi de Magistris.

La decisione si è resa necessaria in considerazione dei bollettini quotidiani emessi dall’ARPA Campania della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria, che hanno indicato l'avvenuto superamento del limite fissato di 50 µg/m3 per le PM10, in almeno due centraline, nei giorni 9 e 10 giugno.

Il bollettino Meteoambientale qualità dell’aria emesso l’11 giugno dall’Unità Operativa Complessa Monitoraggio e CEMEC del Centro Meteorologico e Climatologico dell’ARPA Campania, inoltre, indica una persistenza delle condizioni favorevoli all'accumulo delle PM10.

Non sono soggetti a tale limitazione di traffico i seguenti assi viari:

- rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli;

- raccordo A1 Napoli-Roma;

- raccordo A3 Napoli-Salerno;

- strada regionale ex SS 162;

- raccordo viale Fulco di Calabria.

In deroga al suddetto divieto, potranno circolare:

a) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Servizi S.p.A adibiti al trasporto disabili;

b) i veicoli elettrici ad emissione nulla;

c) i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi;

d) i ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase Il, cap. 5 (detti euro 2) e successive;

e) gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;

f) gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE-B (Euro 4) e successive anche se adibiti al trasporto merci;

g) gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) escluso euro 0 ed euro 1;

h) i veicoli delle Forze dell'Ordine, del servizio autonomo Polizia locale del Comune di Napoli, della Protezione Civile, militari, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;

l) i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;

m) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;

n) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l’indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l’attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l’indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;

o) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;

p) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi ed i bus turistici;

q) gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta “scuola guida”;

r) i veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania;

s) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;

t) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale “CC” e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla “CC” di colore rosso;

u) i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al servizio autonomo Polizia locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell’Ufficiale di Stato Civile.