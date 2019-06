Si girano due film: dispositivo di traffico speciale nella zona di Chiaia

Il Comune di Napoli ha istituito, per oggi 4 giugno e per domani 5 giungo, un particolare dispositivo di traffico per permettere le riprese dei film “Vivi e lascia vivere” e “Fantasmi a Napoli”. L'ordinanza di Palazzo San Giacomo riguarda in via Nazario Sauro e via Francesco Caracciolo.

L'ordinanza prevede, in via Nazario Sauro, per ilgiorno4 giugno 2019 dalle ore 9:00 alle ore 19:00, la sospensione dello stallo generico riservato ai diversamente abili ubicato nella zona antistante l'hotel Excelsior. In via Francesco Caracciolo invece, è prevista la sospensione per il giorno 4 giugno 2019 dalle ore 20:00 e fino alle ore 21:00 del giorno 5 giugno 2019 degli stalli di sosta riservati ai ciclomotori e motocicli (tra lo chalet PFP e fino all'altezza dello chalet delle Rose), e dello stallo di sosta riservato alle persone diversamente abili all'altezza del civico 1/b.

“La relativa segnaletica – aggiunge Palazzo San Giacomo – sarà installata a cura delle produzioni dei film, ripristinando la stessa, a conclusione delle riprese. Tutte le ordinanze in contrasto con la presente devono ritenersi sospese. È a cura del responsabile della produzione di comunicare alla cittadinanza e agli operatori commerciali dell'area, mediante volantinaggio ed apposizione di manifesti, i dispositivi di traffico previsti per le riprese televisive di cui sopra almeno 48 ore prima del loro svolgimento”.

La polizia municipale è incaricata contestualmente di vigilare che l'ordinanza venga osservata dai cittadini.