Membro dello staff dell'Atalanta offende tifoso del Napoli, Borrelli: "E' vergognoso"

Il video di un battibecco tra un tifoso del Napoli ed un membro dello staff dell'Atalanta sta facendo il giro del web nelle ultime ore.

Il tifoso azzurro - come racconta Tuttomercatoweb - avrebbe lanciato, nei pressi della stazione di Treviglio, alcune provocazioni sul match con la Juve al tecnico nerazzurro Gasperini, che però non ha risposto invitando il tifoso ad allontanarsi, mentre in sua difesa è giunto un membro dello staff orobico, che ha risposto alla provocazione, apostrofando il supporter partenopeo con termini come "Testa di c...o", ma soprattutto come "Terrone del c...o".

Sull'argomento è intervenuto il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato il video dell'accaduto sulla sua pagina social.

"Vergognoso che un dirigente di una squadra di Serie A, l'Atalanta, si rivolga a un tifoso del Napoli apostrofandolo come 'terrone del ca..o'. Atteggiamenti del genere fomentano la violenza tra tifosi di squadre avversarie e sono un pessimo spot per il calcio. Farebbe bene a chiedere scusa", scrive Borrelli.