Diploma a 41 anni anni per Francesco Di Leva: "Ai miei figli dicevo sempre studiate"

"Ai miei figli dicevo sempre: dovete studiare, andare a scuola, la conoscenza è importante e, loro per tutta risposta mi dicevano: Ma tu cosa hai fatto ? Ero imbarazzato... non rispondevo... mi nascondevo. Allora un giorno vado ad iscrivermi a scuola ed eccomi qui... oggi mi sono diplomato". E' il post Facebook con il quale il noto attore napoletano, Francesco Di Leva, ha annunciato di aver conseguito il diploma.

Il 41enne protagonista di importanti pellicole cinematografiche (su tutte "Una vita tranquilla" e "Il sindaco del rione Sanità), con una slida carriera anche nel teatro, ha dimostrato come non è mai troppo tardi per investire nella propria istruzione, dando un bell'esempio a tutti coloro che sono rimasti indietro negli studi.