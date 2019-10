Patrizio Rispo (Raffaele) su Francesco Vitiello (Diego): "Non giudicate i figli. Vanno accolti e capiti"

"Non c'è tesoro più grande che i propri figli. Non vanno mai giudicati ma capiti e accolti. Lo so, è difficile! Ma è la vera missione di ogni genitore e va intrapresa fino in fondo. E poi dopo tutto, l'errore è umano e va perdonato sempre". E' il post, corredato da una foto con Francesco Vitiello, che Patrizio Rispo ha pubblicato su Facebook. Tale scatto lascia presagire sviluppi interessanti nella trama di Un Posto al Sole: è stato Diego ad investire Aldo?