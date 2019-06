Svolta Dehors: ecco come saranno le occupazioni di suolo a Napoli

Semplificazione, trasparenza e certezza del procedimento: ecco il piano per i Dehors dei pubblici esercizi, che comincia in oltre 100 strade e piazze all'interno del Centro Storico Unesco, tra Via Foria e Piazza Vittoria. "E' il primo lavoro del genere in Italia. - afferma il sindaco Luigi de Magistris - C'è un sintesi tra occupazione del suolo pubblico, decoro, rispetto del territorio, arredo, semplificazione e bellezza. Il progetto entra in fase sperimentale da subito fino a dicembre e poi a gennaio 2019 si partirà a pieno regime. Dapprima solo nella zona del centro storico, poi allargheremo a tutta la città".