Il Comune di Napoli regala defibrillatori alle scuole

Consegnati due defibrillatori, donati dalle società Cesare Pozzo e Humaniter alle scuole comunali 'Ugo Palermo' e 'Villa Adele' che hanno partecipato al progetto di lettura 'Leggendo-crescendo'. "Anche con la città metropolitana abbiamo messo fondi per l'acquisto di defibrillatori nei 92 Comuni. Farlo anche in una scuola ha un valore pedagogico e più defibrillatori vuol dire anche più salute per i cittadini" le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris alla web tv del Comune.