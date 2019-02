De Magistris contro Saviano: “Non capisce Napoli” (VIDEO)

A poche ore dalla presentazione del film “La paranza dei bambini” a Napoli con presente Roberto Saviano, il sindaco Luigi de Magistris attacca lo scrittore e la sua visione di Napoli. Il primo cittadino, in qualche modo, risponde alle aspre critiche mosse da Saviano ieri sera alla città e alla sua borghesia. De Magistris accusa Saviano di essere lontano dalla città e di non essere in prima linea a combattere per riscattarla.

Le dichiarazioni del sindaco

"Sono molto contento del trionfo a Berlino del suo film, ma sono molto meno entusiasta dell'incapacità di Saviano di raccontare la città di Napoli nel suo corpo, nella sua anima, nel suo cuore e nel suo pensiero. Saviano continua a non saper analizzare e conoscere Napoli, una città che ha bisogno di narrazioni corrette e che io difenderò sempre così come difenderò le opere d'arte", aggiunge de Magistris. "Spiace che non si sia reso conto di cosa sta accadendo in questi anni a Napoli dove le stese ci sono ancora, ma dove è di gran lunga prevalente la rinascita culturale di cui sono protagonisti anche tantissimi bambini. Noi non nascondiamo le stese, la camorra e la criminalità. Noi le vediamo tutti i giorni e, a differenza di Saviano che le racconta solo in testi e film, andiamo a incontrare i feriti, i commercianti e le persone danneggiate e lavoriamo per cacciare la camorra dalla politica" ha concluso il primo cittadino.