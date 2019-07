"L'Italia è un paese razzista, Salvini non ha cuore": de Magistris si rivolge a Fico

"L'Italia è diventato un Paese razzista e il ministro dell'Interno ci sta dicendo che sta costruendo un Paese sicuro. Lui sta mettendo in pericolo il Paese e la sicurezza nazionale".Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ha parlato dela caso SeaWatch 3. "Tenere per giorni persone in mezzo al mare a 50 gradi significa non avere un pizzico di cuore e pensare solo a fare politica con le ruspe sullo stomaco", ha aggiunto de Magistris, che si è poi rivolto al Presidente della Camera Roberto Fico. "Gli chiedo cosa aspetti a staccare la spina, visto che è uno dei fondatori del Movimento che ha consentito a questo Governo e a Salvini di fare tutto questo".