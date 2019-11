Violenza sulle donne, de Magistris: "L'uomo violento non è un uomo"

Anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha celebrato oggi 25 novembre la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”.

Attraverso un tweet il primo cittadino ha duramente condannato la storica piaga, sottolineando soprattutto la mancanza di umanità di chi perpetra violenza nei riguardi dell'altro sesso.

“L'uomo violento con una donna – sono state le parole di de Magistris – è un uomo che non sa cosa sia l'amore, quindi non è uomo, perché chi ama non può che amare le donne, soprattutto nella tonalità più alta, quella del rispetto della donna, della sua sensibilità. Solo chi ama vive e senza la donna non c'è vita”.