Campania verso la normalità, De Luca: "Nessun problema dai rientri dal Nord. Da lunedì riaprono le isole"

"Ero preoccupato dai rientri per il Nord, ma per fortuna non abbiamo avuto problemi. Abbiamo fatto duemila controlli totali. Ieri abbiamo avuto 15 persone con temperatura superiori a 37.5. Abbiamo fatto screening e 19 tamponi. 17 sono negativi (inizialmente positivi con i test rapidi) e aspettiamo altri due risultati. Abbiamo registrato 600 persone presso le Asl e sono in isolamento per due settimane. Saranno fatti anche i tamponi su di loro. Proseguiremo nei controlli anche nei prossimi giorni. Abbiamo nuclei Asl, Protezione Civile e forze dell'ordine impegnati nel prosieguo dei controlli. Controlli nelle stazione ferroviarie non solo di Napoli. Controlli nei caselli autostradali di Napoli Nord, Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Capua e Caianello, poi anche a Benevento, Baiano, Grottaminarda, Lacedonia, Vallata e Avellino, oltre all'aeroporto di Capodichino. Da lunedì consentiti ingressi nelle isole. Lì abbiamo situazioni delicate. A Castel Volturno moltiplicare controlli su migranti che sono andati a lavorare. Non possiamo rilassarci mai. Se facciamo controlli ossessivi staremo tutti più tranquilli. L'uso della mascherina è obbligatorio, così riprendiamo attività prima. Abbiamo predisposto mandati di pagamento per avvocati e per altre categorie. Su parrucchieri, barbieri, estetisti la competenza è del Governo, però stiamo organizzando incontri con le categoria di settore, anche con i balneari. La Campania è in una fase che possiamo definire "Verso la normalità". Abbiamo mille realtà. La task force regionale darà quotidianamente chiarimenti. Non perderemo un minuto di tempo in più. Daremo contributi a decine di migliaia di persone. Facciamo tutto in maniera ordinata. Favoriamo la difesa dell'economia ma evitando di dover richiudere tutto tra due settimane. E' la nostra linea. Guardiamo con fiducia alle prossime settmane", sono le parole di Vincenzo De Luca in diretta Facebook sulla situazione in Campania riguardo l'emergenza Covid-19, entrata ormai nella Fase 2.

Attività consentite

In riscontro alle numerose richieste che pervengono presso gli uffici, sarà attivato un link sul portale istituzionale della Regione Campania per aggiornare tali iniziative. Vi sono già alcune attività che possono riprendere sulla base delle ordinanze emesse negli ultimi giorni.

- Con riferimento alla pesca sportiva, come per altre discipline riconosciute dal Coni o dal Cip (ad esempio Cinofilia, tiro), sono consentite sessioni individuali di allenamento, senza limiti di orario, con adozione di misure precauzionali.

- L'attività di toelettatura dei cani e altri animali domestici è consentita, previa prenotazione.

- In riscontro alla richieste pervenute, è stata prevista, per tutto il territorio regionale della Campania, la possibilità di esercitare l’attività di ricerca e raccolta del tartufo in campagna, senza limiti di orario.

- In merito al Piano Socio Economico, si conferma che anche i titolari di autoscuole possono partecipare ai previsti bandi.