Cucina continua, una community di ristoratori armata di buonissime intenzioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Cucina Continua è uno strumento che mette in connessione i ristoratori con i propri clienti del cuore, consentendogli di contribuire alla loro riapertura attraverso l’acquisto dei DINING BOND, uno strumento che gli permetterà di affrontare le spese presenti e future. In seguito al rapido propagarsi dell’epidemia di COVID-19, tutto il mondo ha dovuto accettare di fermarsi a riflettere. L’emergenza ha cambiato le nostre vite e sta avendo grandi ripercussioni su tutte le nostre attività. La ristorazione ha subito un duro colpo e molto probabilmente, quando torneremo alla “normalità”, questo settore dovrà scontrarsi con nuovi scenari e regole più restrittive. I DINING BOND possono essere cene, degustazioni o altri beni e servizi che i clienti possono acquistare ora e riscattare dopo la riapertura, ma sono anche il simbolo della fiducia e della forza degli imprenditori italiani. Acquistare un BOND significa scommettere su un’attività, offrendo un sostegno concreto ORA per ripartire più facilmente nel FUTURO. Cucina Continua è un progetto di Lettera7, studio di branding e brand design, che ha raccolto la riflessioni di molti addetti al settore e ha dato vita a una piattaforma di condivisione che mira ad aiutare ristoranti, bar e locali. Chi siamo Lettera7 è uno studio di branding e brand design che sostiene l’offerta imprenditoriale e culturale del territorio campano grazie a una squadra di professionisti con expertise eterogenee ma perfettamente integrate. Nel 2020, in seguito all’emergenza COVID-19, il nostro team trasforma le esigenze degli imprenditori del settore Food & Beverage in un progetto che possa contribuire a rendere più facile la riapertura delle loro attività. Cucina Continua è una piattaforma completamente gratuita e senza scopo di lucro. Contatti info@cucinacontinua.it +39 089 2143611 www.facebook.com/cucinacontinua www.instagram.com/cucinacontinua #cucinacontinua