Corte dei conti boccia bilancio, de Magistris: "Supereremo anche questa"

La Corte dei conti boccia il bilancio del Comune di Napoli. Il disvanzo ammonterebbe a circa 1 miliardo di euro. Una situazione che mette il capoluogo campano a rischio default, così come molti altri Comuni d'Italia. Il sindaco Luigi de Magistris, alla web tv di Palazzo San Giacomo, ha tranquillizato i napoletani: "Siamo preparati anche per questo. Lavoreremo con il Governo per superare questa brutta notizia".