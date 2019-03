Pronto a partire il corso del Cfs di Criminologia forense

Continua a ritmo serrato il lavoro del team di CFS Criminologia Forensic Science, diretto dalla dottoressa Valentina Monda insieme alla dottoressa Sonia Sorgente e all'avvocato Mario D'Amato. Il corso è tra i più completi d'Italia, oltre ad avere un comitato scientifico di tutto rispetto diretto dal noto penalista Sergio Pisani, sarà utilizzato come materiale didattico un complesso sistema di videosorveglianza con riconoscimento facciale biometrico, attualmente in uso presso le maggiori intelligence mondiali, fornito dalla Thesis Lab, che permetterà ai corsisti di avere una preparazione adeguata alle esigenze professionali dell'epoca moderna.

Le parole della direttrice

"Il nostro obiettivo è quello non solo di formare le persone - dichiara Valentina Monda - ma soprattutto quello di dare loro la possibilità di accedere a concorsi pubblici attraverso i crediti che rilasciamo e soprattutto possibilità di imparare nuove tecniche attraverso uno strumento di intelligence che utilizzeremo come materiale didattico, dando quindi loro anche possibilità di lavorare nel privato, come agenzie investigative". Il corso, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute e dagli ordini di categoria, riconoscerà 50 crediti ECM per farmacisti, psicologi e psichiatri e 40 crediti per avvocati. Si svolgerà nella struttura Tiempo dal prossimo 15 marzo.