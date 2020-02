Dai film con Mario Merola alla gestione del Coronavirus: la storia dell'accademico Ricciardi

Un curriculum da accademico di levatura internazionale: è questa la sensazione che si ha se si guarda alle esperienze formative e lavorative di Walter Ricciardi, Consigliere per le Relazioni dell'Italia con gli organismi sanitari internazionali. Oggi Ricciardi è membro esecutivo dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ed è stato Presidente dell'Istituto Superiore della Sanità in Italia.



(Walter Ricciardi in 'Napoli, la camorra sfida e la città risponde')

Il napoletano Walter Ricciardi, però, ha anche un passato da promettente attore. Se oggi si occupa dell'emergenza Coronavirus e il suo volto è ormai diventato rassicurante per migliaia di italiani, negli anni '70 e '80 il ventenne Ricciardi si dilettava davanti alla cinepresa, in alcuni film poliziotteschi del ricco filone napoletano.

Il suo curriculum artistico include infatti film cult come "Il mammasantissima" e "Napoli, la camorra sfida e la città risponde", con un magistrale Mario Merola e la regia di Alfonso Brescia. Già negli anni '60, da bimbo, Ricciardi era apparso nella serie televisiva 'I ragazzi di padre Tobia'. E' poi apparso in sceneggiati tv come Dramma d'amore, Un eroe del nostro tempo, Nostra madre, La freccia nel fianco.

Non solo Mario Merola: Ricciardi ha recitato con Alida Valli, Michele Placido, Stefania Sandrelli, Maria Schneider, Giuliana De Sio.