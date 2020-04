Un taglio gratis per i tutti medici: il gesto del parrucchiere Enea Ragosta

I piccoli gesti in questo momento diventano grandi e necessari. Innanzitutto rimanendo a casa, contribuendo alle raccolte fondi promosse per sostenere gli ospedali o i meno abbienti. Tanti i ristoratori che hanno donato cibo ai medici impegnati in prima linea. Molte le aziende che hanno regalato mascherine o si sono per la spesa solidale e centinaia i volontari in campo per aiutare le comunità. Ognuno fa quello che può per costruire quei mattoncini solidali in una emergenza che ha travolto ogni aspetto della nostra vita. E così nei nostri territori la macchina della solidarietà, in attesa di una ripresa, non arretra di un passo. E anche i piccoli gesti, in questo momento diventano importanti e si fanno esempio per mettere in moto un motore di comunità ancora più forte. Sorprende e rende fieri il gesto annunciato dal parrucchiere Enea Ragosta titolare del saloon Gentlemen’s hair cut i Ragosta a Marano, che gestisce con il padre Antonio e il fratello Simone, che ha deciso di regalare un taglio di capelli gratis per un mese ai sanitari che ogni giorno lottano per salvare vite nelle trincee di questa guerra invisibile: gli ospedali.

Il giovane parrucchiere di Marano racconta che, quando sarà possibile ripartire, non si farà trovare impreparato e che è tutto pronto, ogni dispositivo di protezione individuale occorrente per personale e clienti per garantire ogni misura di sicurezza alla sua clientela e la sanificazione del locale. Enea Ragosta lancia un appello alle Istituzioni per tutelare e aiutare la sua categoria, particolarmente vessata dall'emergenza e costretti ad aprire al pubblico nel suo locale non prima di giugno, con forti conseguenze sul piano economico e con molti lavoratori del suo settore che non riusciranno più a ripartire se i tempi si allungheranno troppo.

Enea Ragosta rappresenta un nuovo modello di vita, di impegno e di lavoro, una risorsa e un esempio in un territorio difficile quale la periferia nord napoletana. Lo dimostra la storia di Enea Ragosta, un giovane che non si è mai arreso, non ha mai fatto della latitudine geografica del suo luogo natìo un limite, ma anzi una possibilità di riscatto, di orgoglio, di crescita non solo professionale e dall'hinterland partenopeo ha raggiunto Parigi con un mestiere appreso da bambino dal padre che era parrucchiere e ora trasmesso al fratello. A soli 26 anni Enea, dopo sacrifici, pazienza e dedizione, è diventato lo scorso settembre campione del mondo di taglio e acconciatura, vincendo nella capitale francese i campionati mondiali del settore, conquistando due medaglie d'oro: la prima nella categoria "salon cut" di taglio e acconciatura e la seconda nel torneo a squadre con la nazionale italiana. Enea quando racconta la sua storia ha gli occhi che brillano e la voce rotta dall'emozione: “Bisogna crederci – dice - e si deve lottare ogni giorno per quello in cui si crede. In ogni vittoria l’allenamento è l’ingrediente fondamentale, probabilmente più del talento”. Ne è convinto il giovane Enea, che ha sempre continuato a formarsi e studiare.

Una passione per l'acconciatura nata a 13 anni con il padre che esercita da 40 anni questa professione. Dopo i primi passi e le prime acconciature Enea decise di iscriversi all’accademia Uaami, da qui una storia di successi e obiettivi sempre più ambiziosi. Una storia di tenacia, determinazione e grande passione che rappresenta un esempio per quanti non lottano per salvaguardare i propri sogni, spegnendosi a poco a poco come ci insegna il poeta Pablo Neruda. Una storia di coraggio e di resistenza, ma anche di costanza, quei valori che dovranno guidare la fase di ripartenza dopo l'emergenza.