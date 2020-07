Così il Covid ha cambiato l'Italia: il sondaggio di What's Next

Il Covid-19 ha cambiato le abitudini degli italiani? Sembra prorpio di si. Almeno è questo che emerge dal sondaggio sulle abitudini del Paese realizzato da What's Next, il nuovo magazine di Today.it che si occupa dell'Italia post-Coronavirus. Dal 25 al 31 maggio scorso, 8mila persone hanno risposto alle domande su investimenti, progetti, paure e speranze dell'Italia che esce dalla pandemia.

Per esempio, il 70 per cento degli intervistati ha dichiarato di non aver intrapreso grandi spese, cui si aggiunge il 13 per cento di chi ha sospeso i pagamenti di acquisti realizzati prima dell'emergenza. Enorme incertezza sulle vacanze estive. Solo l 14 per cento ammette di pensarci, mentre il 29 dichiara "non ne vale la pena", il 36 per cento "non ci penso", il 22 che "non è possibile".