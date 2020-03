Coronavirus, programma di sanificazione delle strade a Napoli per il 24 marzo

Prosegue il programma di sanificazione delle strade cittadine grazie agli interventi che l’Amministrazione comunale ha predisposto con le squadre di ASIA , NAPOLI SERVIZI, ABC e ASL e grazie anche ai trattori messi a disposizione dalla Coldiretti:

Questo il programma di domani 24 marzo

VI Municipalità

Lotto O+ Ospedale del Mare+ direttrice Via Bartolo Longo e Via Mastellone e traverse

Viale delle metamorfosi, cupa censi dell’arco e via enrico russo (ingressi ospedale del mare), via mariopomilio, via odissea, via dei papiri ercolanesi, via oplonti, via deciomure,via bronzi di riace, via angelucciarnaldo, via del fauno, via dei mosaici, via Cleopatra, Via Bartolo Longo da via Mastellone a via Volpi

II Municipalità

Forcella: Via Vicaria Vecchia, Via Forcella, Via Giudecca Vecchia, Via delle Zite, Vico Scassacocchi, Via Tupputi, Via Travi, Vico della Pace, Via San Nicola dei Caserti, Carmeniello ai Mannesi, Via S. Arcangelo a Baiano, Via Cesare Sersale, Via S. Trinchese, Via Tramontano, Via Cardinale Burani d’ Arezzo, Via Canalone Fontana dei Serpi, Piazza Calenda, Via Pietro Colletta, S. Agostino alla Zecca, Via Sedil Capuano. S. Maria Verte Coeli, Vico Serpe, Via S. Maria ad Agnone, Vico Carbonari, e gli altri vicoli che portano su Via Carbonara

VI Municipalità

via provinciale delle Brecce (da via mariopalermo a via esopo) Via Comunale Maranda, Via Vicinale Maranda, Via Molino Salluzzo, Via Cupa Molisso, Via Commissario Ammaturo, via maglietta, via molino del salice, via molino piscopio, via molino fellapane, via molino dei cordari

Via Mastellone, Via Metamorfosi, Via Pomilio, Discesa Russo, Via Domenico Rea, Via Attila Sallustro, Via Carlo Miranda, Via Aldo Merole, Via Califano, via Maria Malibran



VII Municipalità

1° Trattore

Via Vittorio Emanuele III Miano, Piazza Regina Elena, Vico Chiesa, Via e Vico Parise, Vico Cotugno, Piazza Milizia, Via Principe Umberto, Vico Croce, Via Liguria, Via Valente, Vico Cirillo, Corso Mianella (da San Francesco d’Assisi a Via Croce), Rione Via Valente Civ. 13, Cupa Capodichino, Via Zanotti Bianco, Via Gherardo Marone, I II III IV Traversa Cupa Capodichino, Cupa Santa Cesarea, Via Capocelato, Via Cardinale Filomarino, Via Parascandolo, Via Sant’Andrea ad Avellino, Via Aspreno Galante, Via Abate Alferio, via detta Tramvia Fratta, Via Bolvito, Via Beato Cristiano Franco

2° Trattore

Via Cassano per intero

Rione dei Fiori per intero

Via del Camposanto, Via Limitoned’arzano e traverse, Via Napoli Roma, Cupa Arianova, Via Spanò, Via Marcolongo, Traverse Maffettone, Via Imperatore, Via Ernesto Pascal, I II traversa Casilli, Via Ciro Improta, Via Monte Nero, Via Monte Somma, Largo Beato Errico, Piazza Tessitori di seta, IV Traversa Corso Italia, Via Tagliamonte, Via Giovio, Via Alfano I, Via Diacono, Via Cardinale Baronio, Via Cimitero, Via Vicinale Piscinola

3° Trattore

Cupa Principe, Via della Tramontana, Via del Grecale, Via del Libeccio, Via del Sestante, Trav II Santa Croce, Via del Maestrale, Via Astrolabio, Cupa del Segretario e traverse, Via detta Casoria, Via Icaro, Cupa Arcamone, via Rosa dei Venti, Rione San Michele, via Selva Cafaro, Via Lindbergh, Via F.lli Wrigth, Strada Comunale Tavernola, Via Liburia, Via Sputnik, Via gagarin

VIII Municipalità

4° Trattore

Cupa Spinelli, Via Carlo Maiuri, Via Cortese, Via Compagna, Via Cupa del Cane, Via Tirone, Via delle Cave, Corso Chiaiano, Via Barone, Via Comunale Spinelli, Via XX Settembre, Via Tiglio, Via Pendino, Piazza Margherita, Via della Chiesa, Via Cocchia sotto Arco, Via Raffaelli, Via Vecchia Napoli

5° Trattore

Cupa Toscanella, Piazzetta Caracciolo, Piazza S. Croce, Cupa Costa, Via due Portoni, Orsolona a S. Croce e traverse, Via L. Bianchi, Via Quagliariello, Via Lardighello, Via Reggente, Via Rotondella, Via Genise, Via Cosentino Mario, Via Soffritto, Cupa Camaldoli, Vico dietro Nazareth, Via Romualdo e traversa imperiale, Via A. Cinque



Nella tardissima serata - a partire dalle ore 23:

I Municipalità

Corso Europa, tutta Via Tasso, Madre teresa di Calcutta, giunti su Corso Vittorio Emanuele, raggiungono la Metro di Mergellina e igienizzano tutta la via Mergellina e traverse, risale da Via Orazio ed igienizza Via Petrarca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Viale Maria Cristina di Savoia, Arangio Ruiz, Andrea d’Isernia, Via Andrea Mariconda, Via Biagio da Morcone, Via Luca da Penna, Piazza Beneventano, Via Bartolomeo di Capua, procedendo su Via dei Mille prendere Via Vito Fornari, Via Vetriera, Rampe Brancaccio. Ci si trasferisce su Via Orazio fino a prendere Via Stazio, Via Ortensio, Via Pacuvio ed immettersi du Rampe Sant’Antonio.