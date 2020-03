iorestoacasa, i consigli di Arbore: "Libri di De Crescenzo, Totò e canzone napoletana"

Si moltiplicano gli appelli degli artisti italiani a restare a casa per limitare il contagio da Coronavirus. Non fa eccezione il grande Renzo Arbore, che ha parlato dell'argomento nel corso di una lunga intervista rilasciata a "Il Tempo": "E' indubbiamente un momento particolare. Personalmente per preservare la salute cerco veramente di restare a casa ma, devo dire, che lo faccio con piacere, perchè a volte questa scelta forzata può rivelarsi un'opportunità. Approfittiamo di questi tempi per riordinare le nostre cose, per rivedere tutto che magari abbiamo trascurato ultimamente, insomma il mio consiglio è di fare di necessità virtù".

"Io ne approfitto per vedere in rete tante cose che mi piacciono e che mi interessa approfondire, come la canzone napoletana, che conosco bene ovviamente, ma che offre ancora tanto da scoprire. Per quelli più in là con gli anni come me, in rete si trovano vecchi filmati e canzoni curiosissime che ci ricordano i tempi di una volta. Ma in questi giorni essere curiosi sul web è un consiglio anche per i giovani. Per loro è un'opportunità magari per andare a vedere performance fondamentali di grandi come Totò, Alberto Sordi o Aldo Fabrizi", ha proseguito Arbore.

Non manca anche qualche consiglio di lettura: "In questo periodo sto rileggendo tante cose, in particolare i libri sulla filosofia del mio amico Luciano De Crescenzo".

Per la musica il consiglio di Arbore è di riscoprire la canzone napoletana: "Sempre, soprattutto per chi non l'ha vissuta e non la conosce nei particolari, consiglio di riscoprire la bellissima melodia napoletana e i grandissimi testi. Ce n'è davvero bisogno, sono canzoni che spesso meriterebbero più attenzione perchè sono stati dei capolavori assoluti".