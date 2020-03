Coronavirus, #iocisono: colloqui telefonici gratuiti con lo psicoanalista

Lo Psicoanalista, Dr. Francesco Milone, lancia l'iniziativa #IOCISONO per colloqui telefonoci gratuiti.

"Improvvisamente - spiega Milone - il Coronavirus è entrato prepotentemente nelle nostre vite, un’irruzione imprevista, impensabile, un’irruzione che ci sta costringendo a modificare le abitudini della nostra vita. Quello che prima era la quotidianità, ora a causa delle restrizioni imposte dal governo ci vede costretti per il bene comune a vivere chiusi in casa, percependo tutto questo come un limite alla nostra libertà. Ma il vero limite lo stanno vivendo le persone che già prima del Covid-19 erano in una condizione di fragilità emotiva, stress forti, depressioni, ansia acuta e angoscia.

Questa restrizione della libertà personale applicata su vasta scala, amplifica le situazioni di difficoltà, la convivenza con una persona che prima era difficile adesso diventa insopportabile, manca il rapporto con l’altro. In questa condizione angosciosa non riusciamo ne possiamo parlare con persone diverse dal nostro gruppo familiare. Così a seguito delle decine di messaggi che ricevo ogni giorno, ho deciso di aprire il mio studio in Casoria (NA) a tutti coloro che ne faranno richiesta

È una iniziativa totalmente gratuita per aiutare chi in questo momento ha la necessità di parlare con un clinico per gestire al meglio non solo il proprio disagio emotivo, ma anche per far fronte all’attuale situazione di emergenza che genera degli effetti non spiegabili con le parole.

Stiamo male e non sappiamo perché, non riusciamo a trovare le parole per descrivere come ci sentiamo.

Se desideri raccontarmi la tua difficoltà, contattami telefonicamente per prenotare tre colloqui completamente gratuiti".

Per prenotare i colloqui il numero di telefono da contattare è il 3471894479