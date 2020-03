L'amore ai tempi del Coronavirus: due innamorati divisi da mascherine e vetro

Due ragazzi napoletani, Antonio e Angela hanno deciso di realizzare uno shooting fotografico come anteprima per le loro future nozze proprio nel periodo più critico per l'Italia, il periodo del Coronavirus.

Baci e abbracci desiderati ma divisi da vetro e mascherina, i due, oltre a rappresentare il loro amore vogliono lanciare un messaggio di speranza, di rinascita, una rinascita attraverso la prevenzione e non l'emarginazione. L'autore del servizio fotografico è Belvedere, famoso per il suo estro: "Il mio messaggio è quello di essere prudenti - dichiara Belvedere - usare prevenzione e non smettere mai di sperare, perchè prima o poi tutto finirá". Le foto stanno gia facendo il giro del web.